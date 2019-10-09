مصادرة 53 كجم أسماك ودجاج فاسد في شرما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

صادرت الفرق الرقابية التابعة لمركزي شرما والخريبة بمنطقة تبوك 53 كجم من الأسماك والدجاج الفاسد وإتلاف كميات من الخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى إغلاق 13 منشأة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وإيقاف عدد من العمالة الذين لا يحملون شهادات صحية.

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من جهة أخرى، نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة عمل توعوية بعنوان «الحملة التوعوية لمربي الماشية» بحضور عدد من المهتمين بتربية المواشي بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة بتبوك.

وجرى التعريف بالدور الرقابي للهيئة على مزارع الأعلاف والمواصفات القياسية الخاصة بالأعلاف ودور الهيئة في تسجيل المنشآت ومنتجات الأعلاف وخطط الرصد وسحب عينات الأعلاف المصنعة والمضافات العلفية، بالإضافة إلى التعريف بدور الهيئة الرقابي على الأدوية البيطرية والمعايير الحديثة في تكوين علائق الماشية ونتائج بعض التجارب العملية للتغذية على الأعلاف المركبة والجدوى الاقتصادية للأعلاف المركبة.

وتأتي هذه الورشة ضمن برامج عدة تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص وتزويده باللوائح والأنظمة المحدثة كافة لدى تلك الجهات.