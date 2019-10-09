«عدلي عاداتك» تحارب السمنة بجامعة الأميرة نورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت وحدة التغذية بعمادة شؤون الطالبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس فعالية توعوية صحية بعنوان «عدلي عاداتك» بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، بمشاركة الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة «كيل» تستمر لمدة يومين، سعيا من الجامعة لتعزيز وتحسين النمط الغذائي لدى منسوبيها ورفع مستوى الوعي بالعادات الغذائية الصحية، وذلك أمام مركز الدعم والخدمات الطلابية (190).

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وتضمنت الفعالية ركنا لقياس مؤشر كتلة الجسم وتحديد مؤشرات زيادة الوزن وانتشار السمنة من خلال العيادة المتنقلة لجمعية «كيل»، وركن استشارات تغذية تضمن تقديم استشارات غذائية للزائرات وتوضيح أهمية تبني عادات غذائية صحية وأثر ذلك على الصحة العامة.

وفي إطار تشجيع الطالبات على ممارسة النشاط البدني تقدم الوحدة دعوة لزيارة مجانية لنادي الطالبات بالجامعة، كما نسقت لتقديم استشارات غذائية مجانية بمقر الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة «كيل» طيلة أكتوبر ونوفمبر.

وتأتي هذا الفعالية ضمن حزمة من الفعاليات التوعوية المجدولة ضمن خطة الأنشطة اللامنهجية لوحدة التغذية، والتي تسعى من خلالها لتعزيز الصحة العامة والتقليل من مستوى انتشار السمنة وتحسين النمط الغذائي لدى منسوبات الجامعة.