أكاديمية مسك تربط الخريجين بـ 400 وظيفة في 50 شركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض 400 وظيفة، حيث تهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم الكترونيا.

وأعلنت الأكاديمية عن فتح الموقع الالكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 - 11 صفر الحالي الموافق 9 - 10 أكتوبر 2019، على الرابط المخصص، حيث من المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبون فيها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل الكترونية، مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عليها.

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وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته الأكاديمية بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع عدد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة و1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

المنصة الافتراضية:

تعكس حرص الأكاديمية على متابعة مخرجاتها

تنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجابا في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظف قدراتها التوظيف الأفضل

تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة أقرانهم على الصعيد الدولي

أبرز أعمال أكاديمية مسك:

تعمل على إشراك المتدربين في دورات تقنية مكثفة

أحد أهم أهدافها تمكين الشباب السعودي من الجنسين

تأهيل الشباب بما يكفل تسريع المسار الوظيفي

التدريب على المهارات الوظيفية

تتمتع بشراكات عالمية في القطاع التقني

تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية

المساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة