منصة الكترونية لتطوير المواهب السعودية في صناعة الأفلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة لدعم التجربة السينمائية السعودية وتوفير موارد معرفية وإثرائية تسهم في رفع جودة وتحسين بيئة صناعة الأفلام بشكل مستمر، أطلقت وزارة الثقافة برنامج تطوير المواهب لتنمية قطاع الأفلام، ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، متضمنا دورات تدريبية وورش عمل قصيرة المدى في جميع تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم.

وفتحت الوزارة باب التسجيل أمام المواهب السينمائية الشابة الراغبة في المشاركة في البرامج التدريبية من خلال المنصة الالكترونية المخصصة. وبدأت فترة التسجيل اعتبارا من أمس وتستمر حتى 14 أكتوبر الحالي بالنسبة للبرنامجين المنفذين في بريطانيا، فيما ستبدأ فترة التسجيل للبرنامج المقام في الرياض من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر المقبل، على أن تحدد أسماء المشاركين وفق الشروط والأحكام الموجودة في المنصة الالكترونية.

وتشتمل المرحلة الأولى من برنامج تطوير المواهب على ثلاثة برامج تدريبية.

ويعد برنامج تطوير المواهب حقيبة معرفية مكثفة في صناعة الأفلام، من كتابة النص إلى فيلم مكتمل، من خلال تجربة تطبيقية للمتقدم وضمن فرق عمل مختلفة للصناعة. وتشتمل على التصوير الداخلي والخارجي، والتعامل مع الممثلين، والمونتاج، والإضاءة والصوت.

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ويأتي البرنامج ضمن مبادرة تعزيز قطاع الأفلام المحلي، والتي تنفذها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف من خلال المبادرة إلى تطوير البنية التحتية السينمائية في المملكة، وخلق فرص عمل مرتبطة بالقطاع، إضافة إلى زيادة مساهمة المملكة الثقافية دوليا.

3 برامج تدريبية بالمرحلة الأولى:

الأول في »صناعة الأفلام« بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام

مدته أسبوعان من 27 أكتوبر 2019 إلى 11 نوفمبر المقبل

12 طالبا وطالبة يضمهم من خلال:

- دورة تدريبية مكثفة وماستر كلاس مع مخرجي ومنتجي أفلام بريطانيين

- زيارة ميدانية إلى أستوديو «باين وود» العالمي

الثاني حول مهارات »صناعة الأفلام تحت خط الإنتاج« بالتعاون مع المعهد البريطاني لصناعة الأفلام وأستوديو باين وود

مدته أسبوعان من 27 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل

20 طالبا وطالبة يشملهم

- يمنح المشاركين فكرة عامة عن فن صناعة الفيلم ودور كل من يعمل تحت خط الإنتاج تساعدهم في

اختيار المجال المناسب لهم ضمن هذه الصناعة، مثل:

الإضاءة، الصوت، الديكور، متابعة النص، مساعدة المخرج، مدير موقع التصوير

الثالث عن مهارات »التمثيل الاحترافي« بالتعاون مع مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا

مدته أسبوعان من 8 إلى 19 ديسمبر المقبل

16طالبا وطالبة يضمهم