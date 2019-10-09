60 متحدثا يناقشون معوقات الإعلام المطبوع والرقمي والمرئي والمسموع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن منتدى الإعلام السعودي عن مشاركة أسماء مهمة من دول مختلفة تشارك كمتحدثين في المنتدى الذي سيعقد في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل تحت عنوان «صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات».

وأوضح رئيس المنتدى محمد الحارثي أن المنتدى حرص على اختيار متحدثين يعكسون اهتمامات صناعة الإعلام في كل من المطبوع والرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج والإعلان، حيث أصبحت صناعة الإعلام متداخلة وتتطلب فهما كاملا لقطاعاته المختلفة حتى تستطيع المنظومة أن تنتقل إلى العمل التكاملي في الإعلام، لافتا إلى وجود مشاركات مهمة في المنتدى من المتحدثين الذين يتجاوز عددهم 60 متحدثا دوليا وعربيا ومحليا.

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وأكد أن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية تجمع الإعلاميين وتسهم في تطوير صناعة الإعلام بالمنطقة، مبينا أنه سيجري توزيع جوائز الإعلام السعودي ضمن فعاليات المنتدى الذي يجتمع فيه نحو 1000 إعلامي من دول العالم.

وأفاد بأن المملكة تشهد هذه الأيام حراكا إعلاميا يتزامن مع التطورات الإيجابية في اتجاهات اقتصادية وثقافية وإعلامية وترفيهية وغيرها، مما دعا هيئة الصحفيين السعوديين للمبادرة بتنظيم المنتدى في نسخته الأولى في العاصمة الرياض، لافتا إلى أن المنتدى سيطرح القضايا التي تهم الصناعة الإعلامية وستكشف عن التجارب الناجحة دوليا لعرض تجاربها ضمن فعاليات المنتدى.

وبين أن المنتدى سيتطرق لرأس المال البشري في البيئة الجديدة للإعلام، إضافة إلى الإعلام كقوة ناعمة ودوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات، وغيرها من المحاور الأخرى، لافتا إلى أن برنامج المنتدى سيستمر يومين، ويتضمن لقاءات عامة وجلسات وورش عمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات، كما سيتم تدشين مشروعات إعلامية يعلن عنها في المنتدى، إضافة إلى أن الجلسات الرئيسة تتضمن لقاءات مفتوحة مع عدد من المتحدثين من كبار الشخصيات العالمية، وتكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي.

أبرز موضوعات المنتدى