فلسطين تطالب بدعم دولي للانتخابات البرلمانية بالقدس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ رام الله

طلبت السلطة الفلسطينية أمس دعما دوليا لإجراء الانتخابات البرلمانية والضغط على إسرائيل لتجنب تعطيلها في شرق القدس، وذلك آخر انتخابات برلمانية أجراها الفلسطينيون في 2006.

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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها عممت على سفارات فلسطين للتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لشرح أبعاد وأهمية الدعوة لإجراء الانتخابات العامة.

وأضافت أنها طالبت الجهات الدولية بدعم وإسناد الانتخابات الفلسطينية وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيلها خاصة في شرق القدس.

وأكدت أن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة الشهر الماضي الدعوة للانتخابات العامة «يعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه».