قيود أمريكية على تأشيرات مسؤولين صينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة في إقليم «شينجيانج»، وتأتي تلك الخطوة بعد إدراج أمريكا 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على القائمة السوداء لأسباب مماثلة.

وقالت السفارة الصينية في أمريكا إن تلك الخطوات تنتهك بشكل خطير «المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية»، واتهمت واشنطن باستخدام حقوق الإنسان «كذرائع مختلقة لتدخلها» في الشؤون الداخلية لبكين.