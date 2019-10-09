تهديدات الكترونية لمساجد تطيح بـ7 أشخاص في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

ألقت السلطات الألمانية القبض على 7 أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في 4 ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة من صباح أمس، على خلفية خطابات تهديد الكترونية أرسلت لمساجد ومقار أحزاب ومؤسسات إعلامية ومؤسسات أخرى.

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا يواخيم هيرمان في ميونخ، إنه جرى القبض على 6 أشخاص واحتجازهم لفترة من الوقت، مشيرا إلى إطلاق سراح الستة عقب إتمام الإجراءات الشرطية، بينما لم يصل المتهم السابع حتى الآن لإتمام إجراءاته.