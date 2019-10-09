مقتل 30 مدنيا في غارة أمريكية على مختبرات أدوية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول أودت هجمات جوية نفذتها القوات الأمريكية لاستهداف مختبرات خاصة بالأدوية في إقليم فراه بغرب أفغانستان بحياة 30 مدنيا مايو الماضي، وفقا لتقرير لمهمة المساعدة الأممية في أفغانستان نشر أمس. وقال التقرير إنه وثق وقوع 39 ضحية في صفوف المدنيين، 30 قتيلا وخمسة مصابين وأربعة ضحايا لم يتحدد الضرر الذي تعرضوا له، وذلك في هجمات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعا في منطقتي باكوا وديلارام في الخامس من مايو الماضي.



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