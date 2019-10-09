إثيوبيا: المقترح المصري لسد النهضة يعبر الخط الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ أديس أبابا

وصفت السلطات الإثيوبية المقترح المصري الأخير بشأن سد النهضة بأنه «يعبر الخط الأحمر»، مؤكدة أن اقتراح مصر الجديد بشأن السد الكبير أصبح نقطة خلاف بين البلدين.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر «يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا».

Advertisements

وخلال المناقشة أطلع مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، تيفيرا بين، المشاركين على سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وأضافت أن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، كما أنها دعت لإشراك طرف رابع في المناقشات بين الدول الثلاث، مبينة أن «بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية».

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قالت أخيرا إن «إثيوبيا مقتنعة بضرورة استمرار المشاورة الفنية، حيث إنها توفر الخيار الوحيد لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل السد».