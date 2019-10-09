«التقاعد» تستقبل 167 ألف اتصال لخدمة العملاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مركز اتصال خدمة العملاء بالمؤسسة العامة للتقاعد منذ بداية 2019م حتى سبتمبر الماضي، 167,112 اتصالا بنسبة ارتفاع بلغت 76% عن المدة نفسها من العام الماضي 2018م والتي سجلت 94,945 اتصالا.

وأظهرت الإحصاءات حجم التطور الذي شهده المركز خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 98.55%، كما زيدت أيام عمله لتغطي أيام الأسبوع كافة، بعد ما كانت في السابق خمسة أيام إلى جانب زيادة ساعات العمل من 8 ساعات إلى 12 ساعة.