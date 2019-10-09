تدريب سائقي حافلات تبوك المدرسية على الإسعافات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة ـ تبوك عقدت إدارة تعليم منطقة تبوك ممثلة بإدارة خدمات الطلاب أمس دورة تدريبية تثقيفية عن الإسعافات الأولية لسائقي حافلات النقل المدرسي بالتعاون مع شركة «سيتكو» السعودية الإماراتية لخدمات النقل المدرسي وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة. وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي أهمية تعزيز جوانب الأمن والسلامة في خدمة النقل المدرسي، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل سائقي الحافلات المدرسية وتدريبهم على الإسعافات الأولية وفق شروط ومعايير محددة تضمن للطلبة رحلات مريحة وموثوقة وسالمة إلى وجهاتهم. من جانبه أوضح مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب فيصل قالط بأن الدورة اشتملت على تطبيق عملي للإنعاش القلبي والرئوي.



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