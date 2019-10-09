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غطت سماء منطقة جازان مساء اليوم سحب عملاقة ماطرة شملت محافظات عديدة، واستمرت التحذيرات والتنبيهات من الجهات المختصة من الأمطار والسيول الناتجة عنها اليوم.
ورصدت "الخليج 365" لقطات لتلك السحب الضخمة التي غطت سماء عددٍ من المحافظات في مشهد بديع، حيث كانت السحب في مستويات متدنية من سطح الأرض عند هطول الأمطار الغزيرة.
وشهدت محافظات عديدة من بينها صبيا وبيش وأجزاء من ضمد وهروب والدرب والريث ومدينة جازان وعدد من المواقع في المنطقة، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 08:55 PM
"الخليج 365" رصدتها بمستويات متدنية من الأرض أثناء هطول الأمطارشاهد.. سحب ماطرة عملاقة تغطي سماء جازان والتحذيرات تتواصل
غطت سماء منطقة جازان مساء اليوم سحب عملاقة ماطرة شملت محافظات عديدة، واستمرت التحذيرات والتنبيهات من الجهات المختصة من الأمطار والسيول الناتجة عنها اليوم.
ورصدت "الخليج 365" لقطات لتلك السحب الضخمة التي غطت سماء عددٍ من المحافظات في مشهد بديع، حيث كانت السحب في مستويات متدنية من سطح الأرض عند هطول الأمطار الغزيرة.
وشهدت محافظات عديدة من بينها صبيا وبيش وأجزاء من ضمد وهروب والدرب والريث ومدينة جازان وعدد من المواقع في المنطقة، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة.
، شاهد.. سحب ماطرة عملاقة تغطي سماء جازان والتحذيرات تتواصل ،
المصدر : الخليج 365
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