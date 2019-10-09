شاهد: طارق المحياس يشعل غضب السعوديين

اعتذر الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، عبر حلقة له على "يوتيوب"، عقب انتقادات طالته من قبل بعض السعوديين، بعد نشره حلقة أشاد فيها بإنجازات رئيس هيئة الترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، واصفًا منتقديه بـ“الحمير“.

وأوضح الإعلامي المحياس، أن ما حدث ”كان سوء فهم ومتعمد من قبل شخص قطري لتشويه سمعته"، مؤكدًا أنه "لن يتجرأ مطلقًا على وصف السعوديين بالحمير"، لافتًا إلى أنه قصد بكلمة "حمير" المعارضين خارج المملكة.

وقال: "اضطريت اصور هذه الحلقة علشان أوضح اللي صار، أحد الإخوان أرسلي واحد قطري اسمه ”سناد“ كاتب (مذيع قناة أبوظبي طارق المحياس يصف شعب المملكة بالحمير وحاطط فيديو)، أنا فعلا قلت لفظ الحمير، هل أنا رح أقول عن السعوديين حمير؟".

وأضاف: "الله يلعني والله ياخذني والله ياخذ عيالي إن تجرأت وقلت عن السعوديين حمير، اللي يتابعوني يعرفون لما أقول كلمة حمير اتكلم عن المعارضين خارج المملكة (..) هذيل اللي أصفهم بالحمير، أنا أخوكم ولدكم اللي خيركم علي من راسي لرجلي، اللي دارس عندكم اللي متزوج منكم، هذا القطري تحت جزمتي هو وتميم وموزة".

واستدرك الاعلامي الكويتي: "لكن الحز بخاطري حساب آخر، حساب متابع، اسمه محمد بن عبدالعزيز (..) أنا معك لكن التغريدة اللي إنت كاتبها جرحتني، كسرتني، قسيت علي أكثر من اللازم".