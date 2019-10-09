أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، اليوم، الموافقة على إطلاق إسم اللواء الراحل عبد العزيز الفغم على أحد شوارع مدينة الرياض ، تقديرا لجهوده لخدمة المملكة طوال سنوات خدمته كحارس شخصي للملك.
ووفقا لما نشره الحساب الرسمي لأمانة الرياض ، فقد وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تخليدا لذكرى اللواء الراحل عبد العزيز الفغم.. أمير منطقة الرياض يوافق على هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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