“التقاعد”: ارتفاع أعداد المتقاعدين إلى 877 ألفاً بنهاية عام 2018

بلغ عدد المتقاعدين في المملكة بنهاية عام 2018 نحو 876.7 ألف متقاعد، بزيادة قدرها 39.5 ألف متقاعد، مقارنة بـ 837.2 ألف بعام 2017. وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام 2018، أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 645.4 ألف متقاعد بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 231.3 ألف متقاعد متوفى، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2017.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يصل عدد المتقاعدين إلى 1.8 مليون متقاعد بحلول عام 2027. وكشف التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور مثل نسبة 89%، إذ بلغ عددهم نحو 781.2 ألف خلال عام 2018، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2017، بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 11%، ما يعادل نحو 95.5 ألف متقاعدة، بزيادة قدرها 9%.
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