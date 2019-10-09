“التقاعد”: ارتفاع أعداد المتقاعدين إلى 877 ألفاً بنهاية عام 2018

بلغ عدد المتقاعدين في المملكة بنهاية عام 2018 نحو 876.7 ألف متقاعد، بزيادة قدرها 39.5 ألف متقاعد‎، مقارنة بـ 837.2 ‏ألف بعام 2017. وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد لعام 2018، أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل ‏إلى نحو 645.4 ألف متقاعد بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الذي سبقه، ‏بينما بلغ عدد المتوفين نحو 231.3 ألف متقاعد متوفى، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2017.‏

‏ وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يصل عدد المتقاعدين إلى 1.8 مليون متقاعد بحلول عام ‏‏2027. وكشف التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور مثل نسبة 89%، إذ بلغ عددهم نحو 781.2 ألف ‏خلال عام 2018، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2017، بينما بلغت نسبة المتقاعدات الإناث 11%، ما يعادل نحو 95.5 ألف متقاعدة، بزيادة قدرها 9%‏.