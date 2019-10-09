تفاجأت إحدى موظفات مدرسة بنات الظهرة الابتدائية بالمجاردة بمنطقة عسير بثعبان داخل الأوراق بمكتبها أمس الثلاثاء ، وسادت حالة من الخوف والرعب بين صفوف معلمات وإداريات المدرسة . واستدعت الموظفات حارس أمن المدرسة ، والذي تمكن من قَتل الثعبان السام، فيما تزايدت المخاوف من وجود ثعابين أو حشرات أخرى بسبب وجود المدرسة في منطقة زراعية تكثر فيها الأشجار والنباتات. وطالبت المعلمات والإداريات وفقا لـ”سبق” بضرورة وجود مكافحة ورش للموقع من الجهات البلدية والبيئة للحد من انتشار القوارض والحشرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر موظفة بإحدى مدارس عسير تتلقى مفاجأة صادمة بين أوراق داخل مكتبها – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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