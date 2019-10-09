طالب بمدرسة في صبيا يترك زملائه في الطابور ثم يرتكب فعل صادم داخل أحد الفصول

كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا باشرت حريقاً أضرمه طالبٌ متعمداً في فصله بإحدى مدارس المحافظة صبيا مستغلاً فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي.

وبيّنت المصادر، بحسب سبق ، أن قائد المدرسة وزملاءه تمكّنوا من كشف موقع الحريق مبكراً واستخدموا أدوات السلامة لإطفاء الحريق الذي اندلع بالصف الخامس، فيما نجا جميع الطلاب والمعلمين من الحادث وباشرت فرق الدفاع المدني والفرق المختصة الحادث.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيق في الحادثة للكشف عن كامل التفاصيل وتوجهات الطالب التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.