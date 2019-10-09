عاجل اليمن : رغد تفجر مفاجأة مزلزلة وتنشر رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن والصدمه بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”

شكرا لقرائتكم خبر عن رغد تفجر مفاجأة مزلزلة وتنشر رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن والصدمه بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسائل أثارت جدلا واسعا من أبيها بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي.

ونشرت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر نص هذه الرسائل التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى.

كما نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة أخرى نص ما قالت إنه تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦: “ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة .. فهما في العيون ، و نحن لهما رماح .. أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار – ولو ساعة واحدة – موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه”.

تنويه: صور الرسائل موجودة في تغريدات رغد صدام حسين. . أدناه:

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رغد صدام حسين@RghadSaddam

من الرئيس الشهيد صدّام حسين في الأسر .. #رغد_صدام_حسين #صدام_حسين #save_iraqi_people #العراق_تنتفض

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هذا تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦ :

" ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة ..

فهما في العيون ، و نحن لهما رماح ..

أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار - ولو ساعة واحدة - موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه " #save_the_iraqi_peolpe #صدام_حسين pic.twitter.com/tKwxHaU3I7 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 7, 2019

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رغد صدام حسين@RghadSaddam

هذا تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦ :

" ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة ..

فهما في العيون ، و نحن لهما رماح ..

أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار - ولو ساعة واحدة - موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه " #save_the_iraqi_peolpe #صدام_حسين

هذا تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦ :

" ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة ..

فهما في العيون ، و نحن لهما رماح ..

أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار - ولو ساعة واحدة - موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه " #save_the_iraqi_peolpe #صدام_حسين pic.twitter.com/tKwxHaU3I7 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 7, 2019 /photo/1

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هذا تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦ :

" ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة ..

فهما في العيون ، و نحن لهما رماح ..

أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار - ولو ساعة واحدة - موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه " #save_the_iraqi_peolpe #صدام_حسين pic.twitter.com/tKwxHaU3I7 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 7, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر