عاجل اليمن : شاب عربي حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها وهنا حدثة المفاجاة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عربي حاول اغتصاب خالته الثلاثينية وسرقتها وهنا حدثة المفاجاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتكب شاب جريمة بشعة في حق خالته الثلاثينية، إذ حاول اغتصابها والاعتداء عليها.

قد يهمك ايضاً:

هذا الحيوان يقتحم صالون تجميل ويثير الرعب في أوساط النساء .. وما فعله بإحداهن أمام الجميع أمر لا يخطر على بال (فيديو)

محامي الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها

حورية الأرض’’ أجمل فتاة سعودية للعام 2019 تصيب المغردين السعوديين بالجنون (صور)

تفاصيل جديده حول اعدام مسلحون مدير مطاعم الحمراء

بعد ظهوره علئ BBC : بائع الماء المتجول يصبح نجماً عالمياً وصدمة غير متوقعة عند الإجابة على هذا السؤال (فيديو)

دواء مذهل لأخطر مرض يعاني منه الرجال والنساء (الحلبة اليمنية).. شاهد

خبر صاعق.. وباء جديد سيهدد العالم ويقتل 80 مليون انسان في 36 ساعة كشفت عنه اليوم صحيفة بريطانية – (تفاصيل)

حادث مروري هو الأبشع ومجزرة مروعة من اليمنيين ..شاهد اولى الصور

عمان تدخل خط الحرب اليمنية اخيرا وترسل وتدعم اول قواتها الئ اليمن وصحيفة اماراتيه تكشف المستور

عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل)

تنبيه للمواطنين باخذ الحيطة والحذر من كارثة ستحل في العاصمة صنعاء…(تفاصيل)..

مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية

Advertisements

شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو)

قنبلة جديدة بشأن مصير ‘‘سعود القحطاني’’ بعد اختفائه منذ مقتل ‘‘خاشقجي’’ومجتهد يقطع جميع التكهنات ويفجر المفاجائات؟

أشهر متحولة جنسيًا في مصر: اليوم أنا أنثى بالكامل.. هل يسير اليمني مهند الرديني على خطاه وما علاقته بذالك (صورة)

الامير محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين ويصدر قرار جريئ جداً بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة وانفتاح كبير مرتقب !

مفاجاة : هذا مايفعله الرئيس هادي مع عيدروس الزبيدي بامر من الامارات ....والصحفي فتحي بن لزرق يعلن نهاية الإنفصال

إعلان (هــام) للمواطنين من شركة النفط بصنعاء.. هذا ما سيحدث ابتداء من غدٍ الاربعاء !

صحيفة بريطانية تكشف عن أول دولة عربية تفتتح مكاتب لزواج المتعة بفتوى دينية وآلاف الرجال يتزاحمون عليها قرب المساجد .. (تفاصيل صادمة)

من قلب ”الرياض“سياسي يمني مخضرم يعلن عن بشرى سارة لليمنيين و”مرحلة جديدة“ يكشف ملامحها

ورد للتو : الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ... بعد منح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير (تفاصيل طارئة)

الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر)

الحزن يخيم علئ المملكة العربيه السعودية والديوان الملكي يعلن الخبر المفجع رسمياً

الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان يشعل وسائل الإعلام في ظهور جديد (فيديو+صورة)

وقام الشاب المغربي، باحتجاز خالته والاعتداء عليها جسديا ومحاولة اغتصابها، بالإضافة إلى سرقتها.

وقدّمت الضحية، بلاغًا ضد الشاب المعروف بسلوكياته الإجرامية، فيما لم يتم القبض عليه حتى الآن.