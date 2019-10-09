عاجل اليمن : محامي الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، دولة الامارات العربية بدعم الحوثيين وطعن الجيش اليمني في الظهر الأمر الذي أدى إلى تأخير حسم معركة التحرير في اليمن. قد يهمك ايضاً: حورية الأرض’’ أجمل فتاة سعودية للعام 2019 تصيب المغردين السعوديين بالجنون (صور) تفاصيل جديده حول اعدام مسلحون مدير مطاعم الحمراء بعد ظهوره علئ BBC : بائع الماء المتجول يصبح نجماً عالمياً وصدمة غير متوقعة عند الإجابة على هذا السؤال (فيديو) دواء مذهل لأخطر مرض يعاني منه الرجال والنساء (الحلبة اليمنية).. شاهد خبر صاعق.. وباء جديد سيهدد العالم ويقتل 80 مليون انسان في 36 ساعة كشفت عنه اليوم صحيفة بريطانية – (تفاصيل) حادث مروري هو الأبشع ومجزرة مروعة من اليمنيين ..شاهد اولى الصور عمان تدخل خط الحرب اليمنية اخيرا وترسل وتدعم اول قواتها الئ اليمن وصحيفة اماراتيه تكشف المستور عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل) تنبيه للمواطنين باخذ الحيطة والحذر من كارثة ستحل في العاصمة صنعاء…(تفاصيل).. مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو) قنبلة جديدة بشأن مصير ‘‘سعود القحطاني’’ بعد اختفائه منذ مقتل ‘‘خاشقجي’’ومجتهد يقطع جميع التكهنات ويفجر المفاجائات؟ Advertisements أشهر متحولة جنسيًا في مصر: اليوم أنا أنثى بالكامل.. هل يسير اليمني مهند الرديني على خطاه وما علاقته بذالك (صورة) الامير محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين ويصدر قرار جريئ جداً بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة وانفتاح كبير مرتقب ! مفاجاة : هذا مايفعله الرئيس هادي مع عيدروس الزبيدي بامر من الامارات ....والصحفي فتحي بن لزرق يعلن نهاية الإنفصال إعلان (هــام) للمواطنين من شركة النفط بصنعاء.. هذا ما سيحدث ابتداء من غدٍ الاربعاء ! صحيفة بريطانية تكشف عن أول دولة عربية تفتتح مكاتب لزواج المتعة بفتوى دينية وآلاف الرجال يتزاحمون عليها قرب المساجد .. (تفاصيل صادمة) من قلب ”الرياض“سياسي يمني مخضرم يعلن عن بشرى سارة لليمنيين و”مرحلة جديدة“ يكشف ملامحها ورد للتو : الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ... بعد منح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير (تفاصيل طارئة) الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر) الحزن يخيم علئ المملكة العربيه السعودية والديوان الملكي يعلن الخبر المفجع رسمياً الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان يشعل وسائل الإعلام في ظهور جديد (فيديو+صورة) وقال المسوري في رد على تغريدة لفهد الشليمي الذي يتبنى رؤى دولة الامارات وادواتها في اليمن: “خلينا في حالنا وأتركونا وسوف نحرر اليمن من الحوثي ونحرر حتى الثلاث الجزر الإماراتية”، متابعاً ” لكن أصحابك والداعمين لك هم من يدعمون الحوثي ويطعنون المقاتلين المواجهين للحوثي من الظهر”. وأختتم المسوري بالقول” المهم أوقفوا دعمكم للحوثي.

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