الأرصاد: أمطار وسحب رعدية مرتقبة على مكة والمدينة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، اليوم الأربعاء.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مُثارة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 27 درجة.

وقالت «هيئة الأرصاد» إن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 75%.

أما فيما يتعلق بالمدينة المنورة، فتشهد سحبًا رعدية، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 39 درجة، والصغرى 28 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 50%.

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

Advertisements

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، إضافة لأجزاء من مناطق «الجوف، حائل، الحدود الشمالية».

وأوضحت أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية».

وأضافت الهيئة أن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية تتأثر بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط الموج.