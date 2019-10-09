بالصور.. «صحة مكة» تضبط كميات كبيرة من الشمّة والدخان المستورد

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة مكة المكرمة كميات كبيرة من مادة «الشمّة»، ودخانًا مستوردًا داخل مراكز بيع المعسل، وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة، حمد فيحان العتيبي، إنه وبالتعاون مع الجهات المختصة ومن خلال مسؤولي اللجنة الوطنية الذين تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من مادة الشمة في محالّ بيع المعسل، وتمّت مصادرتها وإتلافها بالكامل وايقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وأشاد مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجهود أعضاء اللجنة المستمرة طوال الوقت، منوهًا إلى أنها لن تتهاون الصحة في منطقة مكة المكرمة في مصادرة كل ما هو مخالف للأنظمة والتعليمات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وقدَّم مطير شكره للمجتمع المكي الذي يُساهم في الابلاغ عن هذه التجاوزات من خلال الاتصال برقم الصحة الموحد 937