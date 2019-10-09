بالفيديو.. «هيئة الزكاة» تعلن خطوات الاعتراض على ضريبة «الاستقطاع المستحق»

بيَّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات الاعتراض على مبلغ ضريبة الاستقطاع المستحق.

وعبر مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والدخل بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أنه بعد كل قرار تُقدمه، تأتي موافقة أو إشعار لإعادة التقييم كاملة أو الاعتراض.

وأوضحت أن الاعتراض خلال 60 يومًا، عن طريق الدخول لبوابة الهيئة الإلكترونية، وذلك بالضغط على أيقونة «اعتراض» تابعة للزكاة وضريبة الدخل، وبعد الانتهاء يتم تقسيم المبالغ المعترض عليها وغير المعترض عليها.

وأشارت، إلى أنه لا يمكن تقديم الاعتراض سوى بعد دفع المبالغ غير المعترض عليها، وفي حال تسديدها يأتيك إشعار باستلام الاعتراض، ويُمكنك متابعة الاعتراض في هذه الحالة.