تقديرًا لعمله البطولي وتفانيه.. وزير النقل يُكرّم الموظف «المالكي»

كرَّم وزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، الموظف محمود بن ناجع المالكي، الذي يعمل سائقًا لدى الفرقة الأولى للطرق بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان.

جاء ذلك، خلال استقباله الموظف بمكتبه في الرياض، مقدمًا له شكره وتقديره على تفانيه وإخلاصه.

ويأتي التكريم، تقديرًا للموظف الذي ظل يعمل وسط الأمطار؛ لتقديم المساعدة للحالات الطارئة ومتابعة حالة الطريق، ضاربًا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص والشجاعة.

ونجح الشاب محمود ناجع المالكي، في إخراج سيارة من وسط سيول وادي عثوان بمحافظة الداير، شرق منطقة جازان .