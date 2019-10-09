السعودية اليوم / رئيس فرع النيابة بالقصيم يلتقي مديري الجهات الأمنية بالمنطقة



بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم الشيخ حسين بن مفلح القحطاني, بمقر النيابة ببريدة أمس, مدير المباحث العامة بالمنطقة اللواء عقيل بن خلف العنزي, ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن القحطاني, ومدير إدارة أمن الطرق بالمنطقة العقيد محمد بن إبراهيم الجاسر, وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً لفرع النيابة العامة بمنطقة القصيم, متمنين له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

ورحب رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة بهم, مقدماً شكره لقدومهم, منوهًا باستمرار التعاون البناء بين الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.

وأشاد بما وجده من تعاون مشترك سابق بين النيابة في المنطقة والجهات الأمنية وفق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، مؤكداً أنه سيستمر بمشيئة الله لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ولتحقيق ما يوجه به معالي النائب العام ومعالي وكيل النيابة العامة بأن يكون التواصل مباشرة مع مديري الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات كافة إن وجدت, التي ستنعكس إيجاباً لتطوير العمل والتواصل ودعم وتسهيل الإجراءات لما فيه خدمة الصالح العام.

// انتهى //

19:24ت م

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