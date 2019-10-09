السعودية اليوم / تعليم الباحة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين المتقاعدين



الباحة 10 صفر 1441هـ الموافق 09 أكتوبر 2019م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, باليوم العالمي للمعلم بتكرّيم المعلمين المتقاعدين للعام الماضي, بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين بالباحة علي بن عوضة مديس, ومديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات والمشرفين التربويين بالمنطقة, وذلك بقاعة الأمير فيصل بن محمد التعليمية.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم, تلاها كلمة الطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب أسامة حسين من ثانوية السروات قال فيها "إن يوم المعلم العالمي هو بمثابة رسالة شكر وعرفان لجميع المعلمين، مؤكدًا أن المعلم يحمل رسالة عظيمة، فهو يعمل على تخريج أجيال ينهضون بوطنهم من خلال العمل في شتى المجالات.

تلا ذلك قصيدة شعرية, ثم شاهد الحضور لوحة إنشادية قدمها طلاب ثانوية الأطاولة بعنوان "معلم الجيل".

إثر ذلك نوه مساعد مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد مسفر الزهراني برسائل شكر وامتنان للمعلمين خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، مبينًا أن هذا الاحتفاء يأتي تقديرا لأهل الفضل والعرفان من المعلمين المتقاعدين ومن هم على رأس العمل.

في نهاية الحفل ألقى المساعد للشؤون التعليمية بنين علي مديس كلمة ذكر خلالها أن الإدارة وهي تحتفي بنخبة من المعلمين المتقاعدين تثمن للمعلم ما يقوم به من أدوار بناءة في المجتمع وتقدر له ما يؤديه من رسالة سامية نحو تربية وتعليم الناشئة, مؤكدًا على دور المعلمين في رعاية الإبداع وصون شرف مهنة التعليم، وغرس الفضائل وتأسيس الوطنية الصادقة والتربية على مكارم الأخلاق.

وفي ختام الحفل قام مساعدا المدير العام بتكريم المعلمين المتقاعدين بالدروع والهدايا التذكارية.

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19:03ت م

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