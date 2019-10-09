السعودية اليوم / مدير إدارة التعليم بسراة عبيدة يجتمع مع قيادات الإدارة



ظهران الجنوب 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

اجتمع مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي اليوم, مع مديري ومديرات الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة، لمناقشة منهجية العمل بتعليم سراة عبيدة لتحقيق نواتج التعلم وفق رؤية المملكة 2030.

ونوه العسيري خلال الاجتماع بما يحظى به التعليم من دعم كبير من القيادة الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومعالجة مشكلاته أولاً بأول وأن تكون نواتج التعلم ذات أولوية واهتمام، إضافةً للعمل على تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لرعاية الطلاب والطالبات .

بعد ذلك جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء وهي (منهجية العمل في تعليم سراة عبيدة, إدارة الوقت والانضباط , نواتج التعلم رؤية مستقبلية, مدارس الحد الجنوبي تكون ذات عناية فائقة, خدمة المستفيد ورضاه غاية قصوى, فاعلية المشاركات المحلية والإقليمية والدولية بمايحقق رؤية 2030).

وفي ختام اللقاء دشن مدير تعليم سراة عبيدة مجلس تقويم وتطوير الأداء داخل الإدارة الذي يجتمع بصفة دورية كل أسبوع بهدف تقويم الأداء ووضع الخطط اللازمة لتطويره.

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18:58ت م

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