

دبي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر اكتمال التحضيرات لاستضافة القمة التي تعد أحد أكبر الفعاليات المتعلقة بتحقيق الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم وتقام يومي 20 و21 أكتوبر الجاري بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بدبي بحضور وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي سعيد محمد الطاير والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي أحمد بطي المحيربي وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وتركز الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر - التي تنظها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار " تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام " - على ثلاثة محاور رئيسية هي آليات التنمية المستدامة والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول الخضراء المبتكرة.

وتوفر القمة - التي تستمر يومين - منصة عالمية يمكن لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال الدوليين والخبراء العالميين من خلالها مناقشة كيفية النهوض بالاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

// انتهى //

18:49ت م

0221





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشاركة عالمية واسعة في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.