السعودية اليوم / عقد اجتماع الفريق الفني المختص بالسلع بدول مجلس التعاون



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

عقد الفريق الفني المختص بالسلع بدول مجلس التعاون اجتماعه اليوم الأربعاء ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بمشاركة وفود من كافة دول المجلس.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بقوائم السلع، والآليات المناسبة لتوحيد عروض دول المجلس في السلع ونسب تحريرها، وذلك للتحضير لجولات المفاوضات القادمة لاتفاقيات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

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18:32ت م

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