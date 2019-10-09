

إسلام آباد 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكش بأقصى شمال باكستان وأفغانستان.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

// انتهى //

18:11ت م

0213





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.2 درجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.