السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بريطانيا يلتقي المتدربين السعوديين بشركة بي أيه إي سيستمز



لندن 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، العاملين في مختلف مقرات شركة بي أيه إي سيستمز في الأكاديمية الخاصة بالشركة بمدينة سالمزبري في بريطانيا.

وأطلع سموه على التقنيات الحديثة المستخدمة في التدريب في الجوانب الفنية والتقنية لصناعة الدفاع بالاضافة إلى الدور الذي تقوم به الاكاديمية لدعم استراتيجية الشركة التي تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال نقل التقنية وتأهيل الشباب السعودي للتعامل معها.

واستمع سموه إلى عدد من تجارب الموظفين السعوديين.

// انتهى //

18:07ت م

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