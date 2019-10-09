السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يطلع على نشاطات مهندسي الاحساء



الأحساء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم في مكتبه بالمحافظة، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء التابعة للهيئة

واطلع سموه على مهام اللجنة و مبادراتها و أنشطتها و خططها المستقبلية وجهودها في الارتقاء بمهنة الهندسة من خلال المحاضرات والدورات التدريبية و غيرها.

وأثنى سمو محافظ الأحساء على جهود اللجنة في تطوير المهندس السعودي و الارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، مثمناً جهود اللجنة في تقوية الصلات والتعاون بين مهندسي الاحساء.

من جانبه أكد المهندس المقهوي أن اللجنة تسعى إلى الرقي بمستوى الخدمات الهندسية بالشراكة مع جهات مختلفة، مقدمًا الشكر لسمو المحافظ على الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمام اللجنة لخدمة القطاع الهندسي في الاحساء، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

// انتهى //

18:03ت م

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الأحساء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم في مكتبه بالمحافظة، رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء التابعة للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبد الله ابراهيم المقهوي وأعضاء اللجنة.واطلع سموه على مهام اللجنة و مبادراتها و أنشطتها و خططها المستقبلية وجهودها في الارتقاء بمهنة الهندسة من خلال المحاضرات والدورات التدريبية و غيرها.وأثنى سمو محافظ الأحساء على جهود اللجنة في تطوير المهندس السعودي و الارتقاء بجودة الخدمات الهندسية المقدمة، مثمناً جهود اللجنة في تقوية الصلات والتعاون بين مهندسي الاحساء.من جانبه أكد المهندس المقهوي أن اللجنة تسعى إلى الرقي بمستوى الخدمات الهندسية بالشراكة مع جهات مختلفة، مقدمًا الشكر لسمو المحافظ على الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمام اللجنة لخدمة القطاع الهندسي في الاحساء، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //18:03ت م0208

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.