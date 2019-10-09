السعودية اليوم / بلدية العويقيلة تواصل الجولات الرقابية على المحال التجارية



عرعر 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية.

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17:55ت م

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