هل أصيب أردوغان بمرض ألزهايمر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطئ في نطق اسم حزبه، ليسميه حزب الرفاه، بدلا من حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتدخل وزير دفاعه خلوصي آكار مصححا له اسم الحزب، ليتدارك أردوغان خطأه ويعيد نطق اسم حزبه بشكل صحيح.
ذلك المشهد يعيد للأذهان واقعة الرئيس الإخونجي المعزول محمد مرسي مع مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع.
لكن ما هو حزب الرفاه الذي تحدث عنه أردوغان؟ حزب تأسس عام 1983، تولى معلم أردوغان القيادي الإخونجي نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وكان أردوغان أحد قياداته.
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