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2019-10-09 أمطار متوسطة جنوب بارق تلطف الأجواء متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر شهد جنوب مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق اليوم أمطارًا متوسطة شملت قرى المربع والدشة والحصن وحديدة والهيزعة والفرعة. Advertisements وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد حذرت من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.







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