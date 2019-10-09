- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمطار متوسطة جنوب بارق تلطف الأجواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار متوسطة جنوب بارق تلطف الأجواء
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر
شهد جنوب مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق اليوم أمطارًا متوسطة شملت قرى المربع والدشة والحصن وحديدة والهيزعة والفرعة.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قد حذرت من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة جنوب بارق تلطف الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.