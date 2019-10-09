مركز الحوار الوطني يبحث تعزيز التعاون مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اليوم الأربعاء وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط برئاسة السفير ريتشارد شمير رئيس مجلس الإدارة يرافقه د. توماس ماتير، والسفيرة جينا أبركرومبي، بحضور إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام، وعدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

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وفي بداية اللقاء رحب العسيري بالوفد، مؤكدًا على أهمية تفعيل التواصل الحضاري والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال دعم السلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.

إثر ذلك، اطلع الوفد على رؤية ورسالة وخطط المركز، كما استمعوا لعرضٍ موجز حول أبرز أنشطته وبرامجه ومشاريعه.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد بزيارة المعرض التفاعلي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نشر ثقافة الحوار والتسامح وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك.







