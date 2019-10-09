رئيس هيئة الرياض يكرم الفائزين بمسابقة الأمن الفكري

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.

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وأشاد الشيخ العسيري خلال اللقاء بهذه المسابقة المتميزة والتي انطلقت بناءً على توجيهات الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة، وقد تحقق بفضل الله عز وجل الهدف من هذه الجائزة من خلال ما لمسناه من مشاركة منسوبي الفرع.

وحث الشيخ العسيري الجميع على التفاعل مع مثل هذه البرامج النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.

بعد ذلك كرّم الشيخ العسيري الفائزين بالمسابقة على مستوى الفرع نيابة عن معالي الرئيس العام يحفظه الله تقديرًا لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.