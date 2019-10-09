إغلاق مستودعات مخالفة في أبرق الرغامة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت حملات رقابية نفذتها بلدية أبرق الرغامة في جدة عددا من المستودعات المخالفة بعد رصد جملة من التجاوزات، وذلك ضمن الجهود البلدية المستمرة لرصد المخالفات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد القحطاني أن الفرق الرقابية وضمن جولاتها المتواصلة رصدت 19 مستودعا مخالفا للاشتراطات البلدية والصحية فيما استوفت 26 مستودعا الشروط بحي النخيل.

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وذكر أن المواقع مارست نشاطها المخالف دون الحصول على رخصة بلدية، مضيفا أن من ضمن المخالفات المرصودة استخدام الطرق والساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات البلدية وتدني مستوى النظافة العامة، إلى جانب تجاوزات كبيرة تتعلق بسلامة المباني وعدم تحقيقها لأدنى الاشتراطات البلدية وغيرها، مشيرا إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع ومتابعتها لضمان عدم تكرار المخالفة.

من جهة ثانية، رصدت الفرق الرقابية التابعة لبلدية أم السلم الفرعية من خلال 41 جولة ميدانية، مخالفات على محلات تجارية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية فهد الزهراني أن الفرق الميدانية أنذرت 29 محلا ضمن المواقع الرئيسة بالمنطقة، والتي شملت إغلاق 12 محلا.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية واصلت معالجة مظاهر التلوث البصري من خلال زيارة 38 موقعا للمباني المخالفة وإشعار 22، فيما تم تصحيح ثمانية مواقع وإزالة 37 لوحة إعلانية مخالفة، وأضاف رئيس بلدية أم السلم الفرعية أنه تم رفع 15 طنا من الدمارات في مواقع عدة في نطاق الفرع.