التمرين البحري المختلط يتصدى لهجوم طائرة درونز وزوارق سريعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط «جسر - 20» والمسنود «أمواج -4» المتزامنين، والتي بدأت الأحد الماضي في الأسطول الشرقي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية والدفاع الجوي الملكي السعودي ممثلا بمجموعة الدفاع الجوي الخامسة وسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في مياه الخليج العربي.

ويهدف التمرين إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

من جهته أوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم البلوي أن القوات المشاركة نفذت عددا من التمارين، مشيرا إلى أن وحدات من القوات المشاركة نفذت أعمال الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

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يذكر أن جميع العناصر المشاركة في التدريب مستمرة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها بما يسهم في نجاح التمرين وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

التمارين شملت:

تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على:

السيطرة على نقاط التفتيش

اقتحام المناطق المبنية وحماية القوافل أثناء عبور المناطق المبنية

طرق فرض الطوق الأمني والتدرب على القتال في المناطق المبنية

تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على: