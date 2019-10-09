السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
وقعت غرفة مكة المكرمة أمس مذكرة تعاون مع شركة رصد الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تقديم برامج وورش عمل توعوية ودورات للعامة والمتخصصين على يد نخبة من الخبراء في هذا القطاع.
وأكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي خلال توقيعه المذكرة عن الغرفة مع الرئيس التنفيذي لشركة رصد الرقمية خالد المحمدي، على أهمية الدورات المتخصصة والعامة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الشباب لتلك العلوم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، كاشفا عن عمل الغرفة على نقل المعرفة إلى الجيل الجديد من خلال مثل هذه الاتفاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة مكة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.