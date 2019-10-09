غرفة مكة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت غرفة مكة المكرمة أمس مذكرة تعاون مع شركة رصد الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تقديم برامج وورش عمل توعوية ودورات للعامة والمتخصصين على يد نخبة من الخبراء في هذا القطاع.

وأكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي خلال توقيعه المذكرة عن الغرفة مع الرئيس التنفيذي لشركة رصد الرقمية خالد المحمدي، على أهمية الدورات المتخصصة والعامة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الشباب لتلك العلوم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، كاشفا عن عمل الغرفة على نقل المعرفة إلى الجيل الجديد من خلال مثل هذه الاتفاقات.