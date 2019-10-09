مليون شتلة مانجروف تحسن مناخ القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام تعتزم بلدية محافظة القطيف وفريق استدامة الطاقة الخضراء على استزراع مليون شتلة مانجروف في المحافظة. ورحب رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، خلال استقباله الفريق أخيرا بالاتفاقية التي جرت بين الجانبين، مشيدا بهذه الخطوة التي تدعم حفظ البيئة وتقليل الاحتباس الحراري.



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