محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.

وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 06:54 PM Advertisements "الدويسان" يحتفل بزواج نجله راشد "الدويسان" يحتفل بزواج نجله راشد احتفل عبدالله راشد الدويسان بزواج نجله راشد من كريمة عبدالله بشير العبدالله في الرياض.

وشرّف الحفل، جمع من كبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"الخليج 365" تهنئ "راشد"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. الكلمات المفتاحية ، "الدويسان" يحتفل بزواج نجله راشد ،

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