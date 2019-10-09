، مدير الأمر بالمعروف بالرياض يلتقي الفائزين بمسابقة الرئاسة للأمن الفكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - حثَّ على التفاعل مع البرامج النافعة الخادمة للدين والوطن

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري.

وأشاد الشيخ "العسيري" خلال اللقاء، بتميز المسابقة، والتي انطلقت بناءً على توجيهات الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.

وقال إنه تحقّق بفضل الله -عز وجل- الهدف من الجائزة من خلال ما لمسناه من مشاركة منسوبي الفرع.

وحثَّ على التفاعل مع البرامج النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.

بعد ذلك كرّم الشيخ "العسيري" الفائزين بالمسابقة على مستوى الفرع نيابة عن الرئيس العام؛ تقديرًا لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.