، الحدث الأبرز.. "سحابة زين" تنطلق في معرض "جيتكس 2019 بدبي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "زين السعودية " توقع اتفاقية مع "ويل كلاود" لإدارة الخدمات السحابية

أطلقت "زين السعودية" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2019 بدبي"، سحابة "زين" والتي تأتي بدعم من "علي بابا كلاود"، في حدث بارز أعلن عنه خلال معرض جيتكس للعام الحالي.

وجاء هذا التحرك ثمرة للتعاون المشترك بين "زين السعودية" مع شركة "علي بابا كلاود" مما نتج عنه تدشين "سحابة زين"، في خطوة تترجم حرص شركة "زين" على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز من النشاط الاقتصادي والتجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، وترفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي تتطلع إليها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

وتعتبر شركة "علي بابا كلاود" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: نحن في زين السعودية نسعى دائماً لإثراء محفظة أعمالنا مع شركاء عالميين رائدين مثل "علي بابا كلاود".

وأضاف: "زين السعودية" تعتز كثيراً بمثل هذه الخطوات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة.

إلى ذلك، وقعت "زين السعودية" عقداً مع "ويل كلاود"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، تمهيداً لإطلاق خدمة السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتعاون كل من " ويل كلاود" وشركة "زين السعودية" في نشر وتشغيل وصيانة المنصة السحابية العامة، بالإضافة لتوفير حلول رأسية لخدمة أسواق الشركات في المملكة.

وبموجب العقد المبرم بين الطرفين، ستقدم "ويل كلاود "منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسع من خلال الاستفادة من "Alibaba’s Apsara Stack" وهو حل سحابي متكامل، فيما ستتيح هذه المنصة لشركة "زين السعودية" اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وتخطط "زين السعودية"، من خلال هذه البنية التحتية السحابية العامة، لتزويد عملائها بالحلول العمودية مثل "إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية "Zain Cloud" والتي ستوفر فيها "ويل كلاود" الدعم التقني وتصميم الحلول لعملاء "زين".

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال "السدحان": نخطط في شركة زين السعودية لإطلاق خدمات السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أننا نعمل على إثراء عروض خدماتنا والتوسع في السوق، لذلك وقع اختيارنا على شركة "ويل كلاود" لتكون شريكنا في الخدمة السحابية، وذلك لأننا نثق في خبرة الشركة في تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتهم في الخدمات السحابية".

وأضاف: شركة" ويل كلاود" ساهمت بنجاح شركات الاتصالات من مختلف أرجاء العالم على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية.