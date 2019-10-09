محمد بن مسعود - الدمام - "ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية. 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 03:49 PM Advertisements قال: خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل قال: خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية. ، "ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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