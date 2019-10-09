، هل ينفرط عقد الحكومة البريطانية؟ 4 وزراء جدد يلوّحون بالاستقالة ،

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كشف صحيفة "التايمز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمرداً جديداً في حكومته، مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة؛ لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبحسب "رويترز"، ذكر تقرير "التايمز" أن وزيرة الثقافة نيكي مورجان، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة مات هانكوك، والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.
وبينت الصحيفة أن "الوزراء حذروا جونسون في اجتماع للحكومة من الخطر الداهم لإعادة الحكم المباشر لإقليم أيرلندا الشمالية، وأثاروا مخاوف بشأن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون".
ونقلت "التايمز" عن وزير في الحكومة ذكرته دون أن تورد اسمه "أن عدداً كبيراً جداً من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وكانت وزيرة العمل أمبر رود قد استقالت من منصبها في سبتمبر الماضي؛ احتجاجاً على طريقة تعامل "جونسون" مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هل ينفرط عقد الحكومة البريطانية؟ 4 وزراء جدد يلوّحون بالاستقالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09
كشف صحيفة "التايمز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمرداً جديداً في حكومته، مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة؛ لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبحسب "رويترز"، ذكر تقرير "التايمز" أن وزيرة الثقافة نيكي مورجان، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة مات هانكوك، والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.
وبينت الصحيفة أن "الوزراء حذروا جونسون في اجتماع للحكومة من الخطر الداهم لإعادة الحكم المباشر لإقليم أيرلندا الشمالية، وأثاروا مخاوف بشأن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون".
ونقلت "التايمز" عن وزير في الحكومة ذكرته دون أن تورد اسمه "أن عدداً كبيراً جداً من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وكانت وزيرة العمل أمبر رود قد استقالت من منصبها في سبتمبر الماضي؛ احتجاجاً على طريقة تعامل "جونسون" مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
03:34 PM
مخاوف من إتمام "بريكست" دون اتفاق مع "الأوروبي"
كشف صحيفة "التايمز"، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمرداً جديداً في حكومته، مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة؛ لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وبحسب "رويترز"، ذكر تقرير "التايمز" أن وزيرة الثقافة نيكي مورجان، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث، ووزير العدل روبرت بوكلاند، ووزير الصحة مات هانكوك، والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.
وبينت الصحيفة أن "الوزراء حذروا جونسون في اجتماع للحكومة من الخطر الداهم لإعادة الحكم المباشر لإقليم أيرلندا الشمالية، وأثاروا مخاوف بشأن دومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون".
ونقلت "التايمز" عن وزير في الحكومة ذكرته دون أن تورد اسمه "أن عدداً كبيراً جداً من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وكانت وزيرة العمل أمبر رود قد استقالت من منصبها في سبتمبر الماضي؛ احتجاجاً على طريقة تعامل "جونسون" مع أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
، هل ينفرط عقد الحكومة البريطانية؟ 4 وزراء جدد يلوّحون بالاستقالة ،
المصدر : الخليج 365
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