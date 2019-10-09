محمد بن مسعود - الدمام - تشمل كتائب متحركة وهجومية أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد. وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. إيران تباغت تركيا بمناورات عسكرية على حدودها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09 أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد. وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. Advertisements 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 03:02 PM تشمل كتائب متحركة وهجومية تشمل كتائب متحركة وهجومية أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإيراني بدأ تدريبات عسكرية لم يعلن عنها في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا، بينما تستعد القوات التركية للتوغل في شمال سوريا ضد الأكراد. وبينت الوكالة أن التدريبات تشمل وحدات الرد السريع وكتائب متحركة وهجومية وطائرات هليكوبتر من الوحدة الجوية بالقوات البرية. ، إيران تباغت تركيا بمناورات عسكرية على حدودها ،

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