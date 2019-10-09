“أخبار” رابط حساب المواطن للتسجيل على الدعم / غداً موعد صرف الدفعة ال23 مع بداية ساعات...

دعم حساب مواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، ويستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، على المواطن السعودي وتقديم الدعم المالي للآسرة، صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، هذا البرنامج من أجل تعويض الآسر التي تلحقها مخاطر، بسبب الإصلاحات الإقتصادية، وتوفير حياة أفضل للمواطن السعودي.

موعد صرف الدفعة 23 من حساب دعم المواطن، ساعات تفصلنا عن موعد صرف دعم حساب المواطن، حيث يتم الصرف في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتوافق موعد صرف الدفعة ال23 يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، وجاري إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين بحساباتهم، تمهيداً لصرفها غداً مع بداية ساعات الصباح، ويقوم الموقع الإلكتروني لحساب المواطن بالاستمرار في فتح باب التسجيل للدفعة الجديدة.

حالات تكون فيها الزوجة مستفيد رئيسي في حساب المواطن

المهجورة. متزوجة من غير سعودي. عائلة سجين. عائلة فاقد الأهلية. زوجها غائب.

رابط تقديم الاعتراضات

اتاح حساب المواطن رابط “ca.gov.sa” لتقديم الاعتراضات .

تفاصيل المبالغ المنصرفة للدفعة ال21

رابط التسجيل لحساب المواطن

للتحقق من الأهلية الدخول على الرابط التالي من هنا

بيان برنامج حساب المواطن

وقد دعا نظام حساب المواطن المستفيدين، أن يقوموا بتسجيل بيانات الدخل صحيحة وشاملة جميع مصادر الدخل، شاملاً التابعين في حال تعددت مصادر الدخل،وفي حال قيام المستفيد بتصحيح بياناته عن الدخل أو وجود أي طارئ جديد علي الدخل، الدخول علي الرابط التالي لتصحيح البيانات من هنا

يدخل تحت مظلة برنامج حساب المواطن، الآسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، ويشمل ايضاً المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل، وهذه الفئات المستفيدة من البرنامج، تتقدم إلي البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عن طريق الرابط التالي، لتسجيل الطلبات لبحثها عما إذا كان المتقدم من المستحقين أم لا.

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بلغ إجمالي مبالغ دفعات برنامج حساب المواطن حتي الدفعة السادسة عشر أكثر من 37.3 مليار ريال، وبلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي ل16 دفعة أكثر من 308 مليون ريال، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق أكثر من 12,5 مليون مستفيد وتابع، وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2,5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة ال16، حيث يستهدف البرنامج 1,4 مليون مستفيد تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق في دفعة شهر مارس.

مستوي الدخل الذي يستحق الإستفادة من البرنامج

1- أصحاب الدخل من صفر حتي 8699 ريال سعودي

2- أصحاب الدخل من 8700 حتي 11999 ريال سعودي

3- أصحاب الدخل من 12000 حتي 15299 ريال سعودي

4- أصحاب الدخل من 13500 حتي 20159 ريال سعودي

المراحل التي يمر بها البرنامج

يتم الدخول في برنامج حساب المواطن، عن طريق البوابة الإلكترونية ويمر بثلاث مراحل للتسجيل، وهي(التسجيل بالبرنامج-مرحلة التأهيل -مرحلة الإستحقاق)وهذه المراحل تتم في كل دفعة من الدفعات، التي يتم الإعلان عنها، وننوه أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السادسة عشر، وهي دفعة شهر مارس وبدء التسجيل للطلبات لبحثها، ونحن معكم بكل جديد.

ونحن من خلال متابعتنا لكل جديد نقدمه لكم، حرصاً منا على تقديم المعلومة الدقيقة والصحيحة ليستفيد متابعينا، ونتمني لكم جميعا التوفيق.