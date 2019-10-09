جهاز منتخب مصر ينهي الجدل ويحدد قائد الفراعنة

حسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، مصير شارة قيادة الفراعنة خلال معسكره الحالي استعدادا لمواجهة بوتسوانا الودية الدولية، باعتماد مبدأ الأقدمية الذي كان متبعا في السابق، بعد تعذر حضور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي كان هناك اتجاه لمنحه الشارة لمصالحته بعد أزمته الأخيرة الخاصة بالتصويت الخاص بأفضل لاعبي العالم.

وكانت حالة من الغضب انتابت صلاح مؤخرا، بعد الكشف عن عدم تصويت مدرب منتخب مصر وقائده في السباق الخاص باختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019، والذي حل فيه صلاح رابعا بفارق ضئيل عن الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان ديك والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذين دخلوا القائمة النهائية للمرشحين، قبل أن يتبين حدوث مشكلة إدارية أدت لاستبعاد الصوتين.

واحتل النجم المصري المركز الرابع في القائمة بـ 26 نقطة، بفارق 10 نقاط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث، فيما احتل زميله الهولندي فيرجيل فان ديك المركز الثاني بـ 38 نقطة، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي توج بالجائزة بـ46 نقطة.



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وأكدت مصادر لـ"العين الرياضية" أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، سيمنح شارة القيادة خلال المعسكر الحالي طبقا لمبدأ الأقدمية، ليرتديها بذلك أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي المصري خلفا لأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي الذي كان يرتديها في عهد خافيير أجيري لكنه لم ينضم للمعسكر.

ويعتبر فتحي أقدم لاعبي منتخب مصر بالمعسكر الحالي في حمل الصفة الدولية، حيث لعب أول مباراة رسمية بقميص الفراعنة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول عام 2002 أمام الإمارات وديا، بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وخاض من وقتها حتى الآن 129 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

وسيكون عبدالله السعيد ثاني قادة المنتخب بالمعسكر الحالي خلف أحمد فتحي، حيث حمل قائد بيراميدز المصري الصفة الدولية يوم 14 يونيو/ حزيران 2008 خلال مواجهة مالاوي في تصفيات كأس العالم 2010، وخاض حتى الآن 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.

وكان البدري تولى مؤخرا مسؤولية تدريب المنتخب المصري، خلفا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري، المقال عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد ووداع كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ 16.

يذكر أن منتخب مصر يواجه بوتسوانا يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة كينيا يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.